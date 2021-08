Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, ca exista un risc real de a avea o creștere a prețului la energie pana la iarna. ”Am venit cu o soluție pentru ca doar legea consumatorului vulnerabil nu ajunge.”

- Premierul Florin Citu a afirmat ca doreste sa gaseasca solutii pe termen mediu si lung in ceea ce priveste cresterea tarifelor la sursele de energie, el aratand ca a discutat cu actorii din domeniu pentru a intelege cat din majorarile de tarife se datoreaza dereglementarii pietei si cat se datoreaza…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, ca exista un risc real de a avea o creștere a prețului la energie la iarna și, pe langa grabirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, primul ministru...

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania a avut in trimestrul al doilea o creștere economica de 13,6% semn ca economia Romaniei și-a revenit dupa criza provocata de pandemie. El spune ca acest lucru se datoreaza și romanilor, pe care i-a numit „adevarații eroi”.

- Secretarul de stat Raed Arafat a indemnat la precauție in fața valului patru al pandemiei de coronavirus și s-a declarat ingrijorat de faptul ca unele persoane nu mai respecta masurile precum purtarea maștii in mijloacele de transport in comun, intr-un interviu acordat luni pentru Digi24, citat de G4Media…

- Un cocktail cu anticorpi pentru tratarea Covid-19 dezvoltat de Regeneron Pharmaceuticals si Roche reduce decesele pacientilor spitalizati ale caror sisteme imunitare nu au produs un raspuns impotriva bolii, potrivit unui studiu clinic britanic de amploare publicat miercuri, transmite Reuters.…