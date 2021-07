Premierul Florin Citu a declarat joi ca executia bugetara pe 6 luni la Ministerul Agriculturii este "ok", dar asteapta ca programele "aprobate de Dragnea" impotriva carora PNL a votat in Parlament sa nu mai ramana in buget. Prezent la Ministerul Finantelor, el a fost intrebat daca este multumit de modul cum arata executia bugetara la Ministerul Agriculturii pe primele 6 luni. "Este ok. La Ministerul Agriculturii, am spus la inceputul anului, si am spus-o si anul trecut, cand eram in guvernul precedent, as vrea sa vad ca programele aprobate de Dragnea, impotriva carora noi am votat in Parlamentul…