- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegerile. Declarațiile lui Ludovic Orban au fost facute…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca, in eventualitatea in care va pierde alegerile interne din partid, va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Acesta considera ca, daca Florin Citu va fi cel care va pierde, va trebui sa renunte la functia de premier, deoarece nu ar…

