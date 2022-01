Cîțu, euforic: ”România e victima propriului succes” Florin Cițu, președintele PNL, a declarat luni despre pierderea a doua miliarde de euro din PNRR ca ”este un scenariu care a fost luat in calcul, am crescut mult mai rapid decat prevedea Comisia Europeana”. ”Romania e victima propriului succes”, a mai spus Florin Cițu, care a adaugat ca exista o procedura ce va fi urmata in acest caz de catre ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dan Vilceanu a anunțat saptamana trecuta ca Romania va pierde 2 miliarde de euro granturi nerambursabile din suma totala de 29,2 miliarde din PNRR pentru ca a avut o performanța economica mai buna in 2020 și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

