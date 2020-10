Stiri pe aceeasi tema

- Contractia economiei ar putea depasi usor 4% in acest an iar importanta este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult in acest an, pentru a substitui caderea cererii private prin investitii de la buget, a afirmat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la ‘Banking Forum…

- Intrebat cum vede perioada de dupa incheierea anului, in conditiile in care se incheie perioada de 9 luni in care romanii au putut cere amanarea platirii ratelor bancare, Florin Citu a precizat ca Guvernul ia in calcul prelungirea acestei perioade. "Putem sa ne gandim chiar si la o prelungire…

- Romania va evita recesiunea tehnica si va avea o contractie a economiei mai mica decat estimarile publice facute de agentiile de rating, Comisia Europeana (CE), Fondul Monetar International (FMI) si institutii bancare, datorita raspunsului prompt si eficient al politicilor economice, sustine ministrul…

- Comisia Europeana confirma scenariul de baza cu care lucreaza Ministerul de Finante, respectiv o revenire in V a economiei, anunta Florin Citu, ministrul Finantelor."Astfel, CE confirma ca masurile luate de guvernul PNL pana acum sunt foarte bune și vor duce la o revenire rapida a economiei. Exact așa…