- Cresterea economica inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice in Romania in 2020, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "In T1 am reusit sa eliminam dintr-o data toate acele scenarii apocaliptice pe care…

- Incasarile bugetare in luna mai nu vor arata foarte bine, astfel ca politicile fiscala si monetara trebuie relaxate si mai mult, pentru ca incasarile din iunie sa fie foarte bune, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "In luna aprilie, in plina criza suprapusa, si…

- Potrivit sursei citate, decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. De asemenea, agentia apreciaza…

- Bancile comerciale din Romania lucreaza la un mecanism pentru conditii mai relaxate fata de clienti, care sa fie aplicat pe termen mai lung, dar in acelasi timp trebuie schimbat si regulamentul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, marti seara, la Digi 24, ministrul Finantelor Publice, Florin…

- Premierul desemnat și ministru interimar de Finanțe, Florin Cițu, susține ca economia Romaniei va trece cu bine peste șocul economic provocat de epidemia de coronavirus.Citește și: Tusk, oferta INCENDIARA pentru Iohannis: 'I-am propus sa fie presedintele Consiliului European, a REFUZAT'…

- Efectele economice ale coronavirusului ar putea sa fie minime, daca autoritatile iau masuri rapide in acest sens, a scris joi, pe Facebook, Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor si premier desemnat, care a subliniat ca este vorba despre parerea sa personala. "Politica fiscala…

