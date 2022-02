Stiri pe aceeasi tema

- In contextul situației din Ucraina, criza care ține cu sufletul la gura o lume intreaga, fostul premier Florin Cițu, actualmente președinte al Senatului și al Partidului Național Liberal, a transmis, sambata dimineața, un mesaj cu referire la Rusia. „Sunt necesare imediat restricții mai dure asupra…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri restrictive impuse de Consiliul European impotriva Rusiei. Romania și celelalte state membre UE au agreat un pachet de masuri suplimentare menite sa impuna costuri masive și severe Rusiei, pentru decizia ei de ataca Ucraina.

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a cerut lumii sa “actioneze imediat” ca raspuns la operatiunea militara a Rusiei in tara. “Lumea trebuie sa actioneze imediat. Viitorul Europei si al lumii este in joc”, a scris Kuleba intr-un mesaj postat joi dimineata pe Twitter. El enumera masurile…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul premier și președinte Dmitri Medvedev, a reacționat marți in urma anunțului cancelarului german Olaf Scholz privind blocarea autorizarii gazoductului Nord Stream 2, care a fost construit pentru a pompa gaz din Rusia pana in Germania. „Cancelarul…

- Klaus Iohannis a declarat ca riscurile pentru securitatea europeana sunt in continuare la un nivel critic. Acesta face apel la unitate și coordonare in Uniunea Europeana. El a facut aceasta declarație in contextul tensiunilor de la granițele Ucrainei și in condițiile in care liderii statelor UE discuta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile de luni in scadere cu 1,8%, iar componenta sa bancara a coborat cel mai mult, cu 3,2%, pe fondul declinului burselor majore, in contextul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina, transmite CNBC. Mai multe tari si-au indemnat cetatenii sa paraseasca…

- La hub-ul de gaze TTF din Olanda, pretul european de referinta a ajuns in jurul orei 10:20 GMT la nivelul record de 162,775 euro pentru un Megawatt-ora, adica o crestere de peste 10% comparativ cu pretul inregistrat luni seara, si peste precedentul record stabilit in data de 6 octombrie. Pe piata din…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit despre regretul sau legat de caderea Uniunii Sovietice in 1991, dezvaluind ca a trebuit sa lucreze apoi ca șofer de taxi, pentru a-și suplimenta veniturile, scrie BBC . Problemele economice declanșate de colapsul URSS i-au forțat pe mulți ruși sa caute noi modalitați…