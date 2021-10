Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, il critica pe Florin Cițu pentru ca nu a alocat fonduri și administrațiilor conduse de primari USR. „Nemernicia prin care Cațu a golit fondul de rezerva al Guvernului și l-a distribuit tuturor primariilor, mai puțin primariilor conduse de primari USR, confirma, o data…

- Fostul lider USR Dan Barna a criticat decizia Guvernului interimar condus de Florin Citu de a da bani primariilor din Fondul de rezerva si il acuza pe premier ”de cinism si o nedisimulata ticalosie”, pentru ca se razbuna pe sute de mii de cetateni, doar pentru ca nu a primit sustinere in Parlament.

- Reprezentanții USR nu sunt de acord cu alocarea a peste un miliard de lei catre comunitațile locale, din fondul de urgența al Guvernului, considerand ca este o forma mascata de a-și asigura sprijin pentru instalarea unui guvern minoritar. In același timp, ministere importante, precum cel al Sanatații…

- "Nemernicia prin care Cațu a golit fondul de rezerva al Guvernului și l- a distribuit tuturor primariilor, mai puțin primariilor conduse de primari USR, confirma, o data in plus, ca acest om nu avea ce sa caute in aceasta pozitie, ca palaria ii era mult prea mare. Sa te razbuni pe niște sute de mii…

- Liderul PSD il acuza pe premier ca ”și-a platit funcția” din banii statului, in timp ce oamenii sufera de frig, saracie și foame. ”Iohannis și Cițu au decis ca, daca nu traiți intr-o comunitate condusa de un liberal, veți suferi de frig, saracie și foame! Au alocat 80% din banii pentru administrația…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca premierul Florin Cițu se pregateste sa dea bani din Fondul de rezerva al Guvernului „exclusiv” unor localitati cu primari PNL. Marcel Ciolacu afirma ca Florin Cițu incearca prin aceasta mișcare „proasta și disperata”…

- „Conform ultimei variante a rectificarii bugetare, vor fi alocati 2,5 miliarde de lei pentru Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia premierului, din care se platesc banii pentru primari si baronii locali. Florin Citu a crescut de la 597 milioane de lei initial la 2,5 miliarde de lei suma pentru…

- Cițu a decis sa il remanieze pe Stelian Ion, ministrul Justiției, pe care il acuza ca se opune reformelor. ”Acum cateva minute am trimis președintelui Romaniei cererea de revocare din funcția de Ministru de Justitie a domnului Stelian Ion. Nu voi accepta in Guvernul Romaniei miniștri care sa se opuna…