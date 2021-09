Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a postat pe contul personal de Instagram, prin funcția Stories, un videoclip din filmul ”Superman Returns” (Superman Revine), in care eroul principal este interpretat de actorul Brandon Routh. Insa fața acestuia a fost inlocuita de cea a lui Florin Cițu.El a postat și textul ”Tehnologia…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru astazi, ora 11.00, pe tema motiunii de cenzura depusa de USR PLUS-AUR, dupa ce in primele trei ședințe nu s-a intrunit cvorumul și au existat discutii privind legalitatea moțiunii.Criza guvernamentala…

- Proiectul de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National de Investitii „Anghel Saligny” se afla pe ordinea de zi a sedintei de guvern de vineri. Sedinta este programata sa inceapa la ora 16,00. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, proiectul de ordonanta referitor la „Anghel Saligny”…

- Ilie Bolojan, președinte al Consiliului Județean Bihor, i-a cerut explicații premierului Florin Cițu privind criza guvernamentala declanșata dupa demiterea ministerului Justiției, Stelian Ion, atragandu-i atenția ca inclusiv in PNL semnalele nu sunt foarte bune, relateaza Hotnews . Bolojan le-a transmis…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca premierul are in continuare sprijinul sau, dar se arata nemulțumit de modul cum a acționat in privința remanierii ministrului Justiției, Stelian Ion. „Il susțin pe Florin Cițu. Nu cred insa ca premierul trebuie sa ia decizii care pot sa puna in pericol Coaliția…

- Florin Cițu este determinat sa-și remanieze guvernul. Dupa ce se zvonea ca remaniera ar avea loc luna viitoare, astazi Cițu arunca bomba. In aceasta seara premierul a nunțat demiterea Ministrului Justiției, USR-istul Stelian Ion. Decizia, spun surse politice, ar fi venit ca urmare a scandalului generat…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, il contrazice pe premierul Florin Cițu și spune ca nu a primit pana in prezent, in original, programul PNDL 3. Reacția vine dupa ce premierul a declarat miercuri ca a trimis inca de pe 25 august proiectul privind programul „Anghel Saligny”, potrivit Hotnews. „Legat…