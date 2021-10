Cîțu: Elevii ar putea fi testați. În ce stadiu este achiziția testelor Elevii ar putea fi testați de doua ori pe saptamana, din momentul in care acestea ar fi omologate, susține primul-ministru Florin Cițu. Intrebat cum cum le raspunde celor care critica prezența fizica a elevilor in școli, indiferent de gradul de incidența, premierul a spus ca aceasta este recomandarea specialiștilor. „Decizia aceasta a venit in unanimitate din partea specialiștilor care au spus foarte clar ca atunci cand exista un caz se suspenda clasa. Știți foarte bine ca varianta inchiderii școlilor a fost una care nu a dat rezultate foarte bune, anul trecut. Acum incercam, cu toate aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Florin Citu a declarat, intrebat luni in ce stadiu este achizitia testelor de saliva pentru scoli, ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania trebuie sa se grabeasca sa le omologheze. „Noi le achizitionam, dar in continuare vad ca lucrurile sunt tergiversate acolo…

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca pentru folosirea de testelor COVID din saliva in școli nu ar trebui sa fie necesar acordul parinților, pentru ca este o "masura de screening", nu un act medical. "Nu cred ca trebuie sa exageram in cazul asta", a declarat Cimpeanu, miercuri, pentru B1 TV,…

