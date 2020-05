Citu: Economia va arata putin diferit. Au venit in Romania aproape un milion de cetateni romani care lucrau in alte tari

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat ca aproape un milion de romani care lucrau in alte țari au revenit in ultima perioada in Romania și ca acest lucru ar trebui sa fie o provocare pentru Guvern pentru a crea locuri de munca.

- Economia va arata putin diferit dupa aceasta perioada de criza, vom avea multe companii care vor investi in tehnologie, iar o provocare pentru Guvern este sa creeze locuri de munca astfel incat sa ii pastreze in tara pe cei aproape un milion de romani intorsi, in aceasta perioada, de peste hotare,…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a declarat, intr-o interventie la Romania TV, ca tara trebuie sa profite de faptul ca un milion de romani au revenit in tara, ca urmare a declansarii pandemiei de coronavirus. Florin Citu, anunt despre cresterea pensiilor din toamna. "In acest moment…

- Autoritatile sunt convinse ca economia Romaniei isi va reveni rapid Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Autoritatile sunt convinse ca România va iesi cu bine din criza provocata de coronavirus, iar economia îsi va reveni rapid. Chiar daca, câteva dintre sectoarele economice…

- De la declansarea starii de urgenta si pâna în prezent, conform raportarilor oficiale, România a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decât cele 700.000 pierdute dupa criza economica din 2008. Economia româneasca nu le mai poate oferi conaționalilor…

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…