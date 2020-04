Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In opinia acestuia,…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, susține ca peste cinci zile va primi rezultatele privind incasarile la bugetul de stat, pentru ultima luna, dar ca din estimarile sale recente rezulta ca situația nu este nici pe departe atat de grava pe cat o preconiza. „Economia va ieși mult mai bine decat…

- Ministrul Finanțelor a declarat marți seara la Digi24 ca economia se mișca in actualul context mai bine decat s-a așteptat.„Economia Romaniei va iesi din aceasta criza mai bine decat ne asteptam. Se vede deja ca in aprilie firmele platesc taxele. 90% din firmele din Romania sunt IMM-uri, isi…

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…

- Economia Romaniei va avea nevoie, daca ultimele estimari privind cresterea economica in Uniunea Europeana se adeveresc, de un pachet substantial de resurse financiare, de cel putin 1% din PIB, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu."Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea…

- Fostul premier, Viorica Dancila a declarat ca in aceste momente grele pentru romani "nu mai exista loc de dispute polite", iar toti presedintii care au condus aceasta tara ar trebui sa se uneasca pentru a ajuta Romania sa treaca peste aceasta perioada grea, potrivit Romania TV. "Romania se…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a anuntat joi ca asteapta explicatii de la presedintele Klaus Iohannis pe marginea crizei politice "create de PNL" in urma depunerii mandatului de premier desemnat de catre Florin Citu. "Noi am avut astazi in Parlament sansa sa oprim o criza politica si sa concentram…