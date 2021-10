Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar s-a redus cu 2,6 puncte procentuale din PIB Foto Agerpres RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Deficitul bugetar în primele noua luni s-a redus cu 2,6 puncte procentuale din PIB în raport cu perioada similara a anului trecut, iar economia înregistreaza creșterii…

- Economia Romaniei este pe drumul corect, a anunțat, miercuri, premierul interimar, Florin Cițu. Intr-o postare pe internet, Cițu susține ca „drumul corect” este dat de masurile luate de Guvernul pe care l-a condus. „Am promis la inceputul anului crestere economica record si un deficit bugetar mai mic…

- Florin Cițu vede „partea plina a paharului”: Economia crește, iar acum avem nevoie de maturitate politica Florin Cițu vede „partea plina a paharului”: Economia crește, iar acum avem nevoie de maturitate politica Premierul demis al Romaniei, Florin Cițu, vede partea plina a paharului in plina criza sanitara…

- “Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 39,36 miliarde lei (3,35% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 54,77 miliarde lei (5,19% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata…

- Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului in curs s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde de lei (2,89% din PIB), in scadere fata de deficitul de 49,68 miliarde de lei (4,71% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, a anuntat luni Ministerul Finantelor.…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 33,97 miliarde lei (2,89% din PIB) in scadere, fata de deficitul de 49,68 miliarde lei (4,71% din PIB), inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020. Aceasta evolutie pozitiva a fost determinata…

- „Am facut o prima varianta a rectificarii bugetare. In cel mai scurt timp voi transmite documentul liderilor Coalitiei de guvernare. Inca astept ca TOTI ministrii sa prezinte executia bugetara pentru primul semestru. Pentru urmatoarele 6 luni, solicit mai multa responsabilitate in cheltuirea banului…

- “Rectificarea bugetara are la baza executia bugetara. In functie de executia bugetara, vedem daca este nevoie sa modificam ceva la alocarea resurselor in buget, pentru A MENTINE deficitul bugetar la TINTA de 7.16%. Acesta este singurul rol al rectificarii bugetare”, a afirmat Florin Citu, luni, intr-o…