Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. „Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Premierul Florin Citu a transmis pe Facebook ca Romania este alaturi de Grecia in contextul in care statul este amenintat de incendii. Potrivit premierului, echipa de pompieri trimisa de Romania in Grecia va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile.

- Modulul terestru de asistenta pentru stingerea incendiilor de padure va pleca vineri din Romania spre Grecia, avand in componenta, printre altele, 112 pompieri, 23 de autospeciale, un centru de comanda si patru containere multirisc cu echipamente. "Dupa discutii…

- Modulul terestru de asistenta pentru stingerea incendiilor de padure va pleca vineri din Romania spre Grecia, avand in componenta, printre altele, 112 pompieri, 23 de autospeciale, un centru de comanda si patru containere multirisc cu echipamente, a anuntat, joi, seful DSU, Raed Arafat. …

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca Romania nu se va mai confrunta cu carantina nationala in cazul unui posibil val patru al pandemiei. Arafat a fost intrebat joi, la finalul sedintei de Guvern, daca in valul patru ar putea exista o noua carantina, asa cum a fost…

- Incepand de joi intra in vigoare, in Romania, alte masuri de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat saptamana trecuta ca, incepand cu data de 1 iulie, numarul persoanelor care pot participa la evenimente private…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, marti, ca situatia epidemiologica din Romania este foarte buna, in prezent, insa a subliniat ca vaccinarea ramane solutia in contextul raspandirii variantelor Delta si Delta plus a noului coronavirus. “Oamenii trebuie sa se informeze…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat atrage atenția ca deși Romania a intrat in scenariul verde dupa scaderea considerabila a cazurilor noi de COVID-19, pericolul nu a trecut, iar situația se poate schimba oricand. Incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1,5 la mia de locuitori peste tot in Romania,…