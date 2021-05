Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu l-a sfidat in fața pe Ludovic Orban, omul care l-a pus premier, la Consiliul Național al PNL, declarand ca e nevoie de "un alt tip de politician", in conditiile in care Romania si Europa se schimba. "Cat priveste candidatura, din punctul meu de vedere cred ca este…

- Kelemen Hunor a vorbit, marti seara, la TVR, despre PNRR si dezbaterea acestuia in Parlament: ”De la bun, noi, in coalitie, am spus ca vom veni in Parlament inainte de ratificare, deci nu e ca a insistat Bruxelles-ul sau a insistat cineva, asta a fost din ianuarie discutia, dar am vrut sa avem cu ce…

- Prim-ministrul Florin Citu afirma ca "doar liberalismul salveaza Romania", iar romanii trebuie sa stie ca "guvernul de dreapta este singura solutie", intr-un mesaj adresat cu ocazia aniversarii Partidului National Liberal, la implinirea a 146 de ani de la infiintare. "La multi ani, Romania liberala!…

- Directorul regional al Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Hans Kluge, a afirmat, miercuri, la Bucuresti, ca exista speranta, dar inca nu am ajuns la finalul pandemiei, recomandand ca toata lumea sa isi uneasca eforturile pentru a accelera vaccinarea si precizand ca "nimeni…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu este momentul sa ne relaxam și sa respectam masurile impuse pentru a stopa pandemia. De asemenea, premierul a mai spus sa avem rabdare și lunile urmatoare pentru ca situația se va schimba.„Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie.…

- „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai restrictive și in Romania ramaneau relaxate. Eu ma uit la anumiți indicatori. La numarul de cazuri confirmate in fiecare zi, la numarul de persoane…

- Recent, premierul Florin Citu a declarat ca a fost adoptat un proiect de lege prin care se abroga prevederile Legii 173 2020, referitoare la interzicerea, pe o perioada de doi ani, a vanzarii participatiilor detinute de stat la companii.In perioada 01 08 martie 2021, cotidianul ZIUA de Constanta a derulat…

- Deputata PSD Giurgiu, Cristina-Elena Dinu, citica aspru decizia potrivit careia elevii trebuie sa poarte maști de protecție impotriva COVID-19 in timpul orelor de sport, dar și lipsa de consecvența a miniștrilor guvernului Cițu redata prin contradicțiile publice intre Ministrul Educației, Sorin Campeanu…