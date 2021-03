Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a anunțat masurile impuse dupa protestul de la metrou care a blocat, vineri, Bucureștiul. Premierul spune ca participanților la acțiune li se va reduce salariul cu o zi, iar prejudiciul va fi recuperat de la cei „care se fac vinovați”. „Nimeni nu este mai presus de lege!”, spune premierul…

- Sindicatul Liber din Metrou a reacționat dupa ce ministrul transporturilor, Catalin Drula, a afirmat ca protestul spontan de la metrou este ”o acțiune ilegala a unui grup mafiot de a lua un oraș ostatic nu poate ramane fara un raspuns ferm din partea autoritaților și din partea justiției”. Intr-un comunicat…

- Dupa cinci ore de blocare a circulatiei metroului, sindicalistii lui Ion Radoi au transmis un mesaj agramat pe pagina de Facebook a sindicatului in care sustin ca sunt „intimidati”. „Nu mai manipulati presa, oamenii din metrou sunt suparati pentru intimidare si masurile pe care le,, coaceti in culise.,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, face acum declarații de presa, in contextul in care circulatia metroului bucureștean este blocata de un protest al unor reprezentanti ai sindicatului USLM. Catalin Drula a depus deja o plangere penala la DNA in care ii acuza pe cei responsabili de blocarea metroului…

- Sindicaliștii care au declanșat vineri dimineața protestul spontan de la metrou s-au manifestat zgomotos pe peronul stației Unirii 1, relateaza HotNews.ro. Potrivit sursei citate, un sindicalist canta la microfon, in aplauzele celor din jur, si acompaniat de acordurile muzicale dintr-o boxa portabila…