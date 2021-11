Liderul PNL Florin Cițu a declarat, joi, la Parlament, dupa negocierile cu PSD pentru formarea unui nou Guvern, ca discuția „a fost buna”. Cițu a spus ca in urma negocierilor cu PSD au fost gasite multe obiective comune, insa nu s-a ajuns la o concluzie. Am avut o prima discuție buna in care s-au discutat proiecte obiective și am incercat sa gasim soluții la aceasta criza. Vom merge inapoi in partid și vom discuta. Așa cum am spus este prima discuție, iar discuțiile despre funcții…au fost cateva discuții interesante, cu un premier care sa se schimbe odata la 2 ani, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie.…