Stiri pe aceeasi tema

- „In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile rusesti sa fie excluse din SWIFT. Ar trebui ca TOATE sa fie excluse. Foarte imporant: banca nationala a Rusiei nu mai are acces la activele sale din strainatate. DAR, pentru a avea efect, aceste masuri trebuie implementate de fiecare tara in…

- ”In sfarsit a fost luata decizia ca o parte dintre bancile rusesti sa fie excluse din SWIFT. Ar trebui ca toate sa fie excluse”, a scris, duminica, pe Facebook, Florin Citu. Acesta apreciaza ca este foarte important faptul ca Banca Nationala a Rusiei nu mai are acces la activele sale din strainatate. …

- UE și SUA au anunțat sambata ca mai multe banci din Rusia vor fi excluse din sistemul global de plați interbancare SWIFT și, cel puțin la fel de semnificativ, rezervele internaționale ale Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate, scriu Reuters și Financial Times. Tarile occidentale au anunțat sambata ca…

- Tarile occidentale au adoptat o noua serie de sanctiuni impotriva Moscovei dupa invazia Ucrainei, hotarand in special sa excluda numeroase banci rusesti din sistemul interbancar SWIFT, un instrument esential pentru finantele globale.

- Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie 2022. Mai exact, mai multe persoane publice (și nu numai) au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Iata cateva exemple.

- NATO a transmis un comunicat prin care a subliniat importanța prezenței militare in partea estica a Europei. Oficialii raman ingrijorați cu privire la o potențiala invadare rusa a Ucrainei și atrage atenția asupra consecințelor. Prezența militara sporita in estul Europei In ultimele saptamani, oficialii…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…