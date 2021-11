PNL nu cedeaza, Florin Cîțu susținând miercuri ca decizia conducerii partidului este ca primul premier în rotatia decisa este sa fie de la PNL, fara sa fi fost stabilit un nume. Cîțu mai spune ca i se pare &"bizar&" ca Marcel Ciolacu nu îl doreste pe el premier și are un mesaj si catre colegii din partid: "Am vazut ca sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul sa fie desemnat de alte partide, este bizar, dar asta e&". &"PNL vine în fiecare zi cu înca o flexibilzare&", a spus Cîtu. Întrebat de ce nu s-a supus la vor propunerea lui…