- Vicepremierul Dan Barna spune ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru un parteneriat, astfel incat preoții sa se implice in campania de vaccinare, devenita inactiva in Romania. El a spus ca, in cazul in care campania de vaccinare nu va fi accelerata, atunci…

- Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane considera ca se implica deja suficient in campania pro-vaccinare și nu considera oportun un „demers persuasiv”. Replica vine dupa ce Barna a propus protocol cu BOR pentru susținerea vaccinarii impotriva COVID. Patriarhia traseaza limitele pana la care se implica…

