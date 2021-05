Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu afirma ca prima zi de relaxare a resctiilor a fost una "wow". Premierul scrie pe Facebook, dupa participarea la un spectacol de teatru la care au avut acces doar persoanele vaccinate, ca iubitorii de cultura au inteles ca singura solutie este vaccinare. "O zi care a inceput wow…

- "Premierul Florin Cițu va fi prezent la spectacolul "Dineu cu proști" de Francis Veber, ce va avea loc astazi, 15 mai, incepand cu ora 19:00, la Teatrul Național București. Spectacolul face parte din evenimentele pilot organizate de Ministerul Culturii", a anunțat Executivul.Acesta este al doilea eveniment…

- Premierul Florin Citu va asista sambata dupa-amiaza la spectacolul „Dineu cu prosti”, la Teatrul National, acesta fiind unul dintre evenimentele-pilot organizate de Ministerul Culturii. ”Premierul Florin Citu va fi prezent la spectacolul „Dineu cu prosti” de Francis Veber, ce va avea loc astazi,…

- Hotararea CNSU 27/2021 prevede ca, pe durata organizarii si desfasurarii evenimentelor test/pilot in domeniul cultural, sunt respectate masurile de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2, prevazute in metodologia aprobata prin ordinul comun al ministrului Culturii si ministrului…

- Hotararea CNSU 27/2021 prevede ca, pe durata organizarii si desfasurarii evenimentelor test/pilot in domeniul cultural, sunt respectate masurile de prevenire si control a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2, prevazute in metodologia aprobata prin ordinul comun al ministrului Culturii si ministrului…

- Salile de spectacol vor putea reprimi publicul, in limita a 70% din capacitate, dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat vineri o hotarare prin care aproba organizarea și desfașurarea a 4 evenimente test/pilot in București și Cluj Napoca in weekendul 14-16 mai. Doua dintre evenimente…

- Patru evenimente pilot in domeniul cultural au fost avizate. „Avand in vedere propunerea Ministerului Culturii privind organizarea și desfașurarea a 4 evenimente test/pilot in domeniul cultural avizata de Ministerul Sanatații, (…)Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:…

- Biletele de intrare la evenimentele pilot privind reluarea spectacolelor in sali, in conditii cat mai relaxate, realizat de Ministerul Culturii, pot fi achizitionate doar online. In aceasta etapa, ce vizeaza evenimentele la interior, vor avea acces doar persoanele vaccinate impotriva…