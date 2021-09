Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a dat asigurari ca programul de reforma va continua, dar si ca Romania are venituri mai mari la buget si poate sa reduca deficitul bugetar. Precizarile au fost facute in contextul in care agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a avertizat ca dizolvarea coalitiei…

- Premierul Florin Cițu spune, dupa ce agentia de rating Fitch a avertizat Romania, ca reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica ca...

- Premierul Florin Cițu a avut o prima reacție dupa ce Agenția de Rating Fitch a spus ca deficitul bugetar nu scade conform planului. „Ii vom arata ca avem venituri mai mari la buget, putem sa reducem deficitul bugetar și ne ținem de calendarul de reducere a deficitului bugetar acceptat de Comisia…

- ”Nu se mai poate asa si nici nu se va mai putea asa mai departe cu USR PLUS (…) Florin Citu nu mai poate sa fie premier si din acest motiv ministrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Citu (…) Ne prezentam demisiile, maine dimineata premierul le va avea pe masa la prima ora”, a declarat Barna. El a sosit…

- Premierul Florin Cițu explica de ce a retrimis proiectul de OUG pentru programul „Anghel Saligny” pentru avizare: „S-a schimbat ministrul”. „In original a fost trimisa pe 25 (august - n.r.). Aseara (joi - n.r.) a fost retrimisa pentru ca s-a schimbat ministrul. Dupa cum știți, un nou ministru…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca USR-PLUS santajeaza cu Sectia Speciala si a subliniat ca „politica nu se poate face pe conditionari si santaj” si ca nu este timp de „jocuri politice”, in contextul discutiilor cu privire la programul de investitii „Anghel Saligny”. „As vrea sa discutam…

- Premierul Florin Cițu anunța bani de investiții pentru drumurile din Romania. Acesta spune ca PNDL va merge mai departe și ca pe actualul program se vor da finanțari, insa ca vor exista și programe noi. "In primul rand toate investițiile care sunt in derulare merg mai departe…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți ca daca populația va continua sa se vaccineze Romania nu va avea un val patru cu „efecte semnificative”. „Daca ne vaccinam nu va fi acest val patru. OMS a anunțat deja ca varianta Delta se raspandește foarte repede. Acesta este un risc pe care il știm…