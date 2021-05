Stiri pe aceeasi tema

- „La mulți ani, Romania liberala!Partidul Național Liberal aniverseaza astazi 146 de ani de la inființare.Aproape un veac și jumatate in care PNL a promovat singura soluție pentru bunastarea tuturor cetațenilor: liberalismul.Cand am decis sa intru in politica, am știut ca singura varianta este sa fiu…

- Florin Cițu: ”Vreau sa le multumesc romanilor pentru ca impreuna am trecut printr-un an dificil, impreuna am purtat masca, impreuna am pastrat distantarea sociala, impreuna ne-am vaccinat, vreau sa le multumesc ca au inteles ca avem o campanie de vaccinare care continua si astazi avem un numar record…

- Florin Cițu considera ca de actuala guvernare depinde succesul prezidențialelor din 2024.„Fara o guvernare de succes, oricare ar fi candidatul Partidului National Liberal la presedintia din 2024 sansele sa castige vor fi foarte mici daca nu avem o guvernare de succes”, a declarat Florin Cițu fara a…