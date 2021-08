Premierul Florin Citu anunta ca din luna septembrie a acestui an agentii economici vor utiliza un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca si descarca facturile pe care le emit in relatia cu institutiile publice, in cadrul unui proiect pilot care va fi implementat de Ministerul Finantelor.



"E-Facturare. Asa cum am promis, introducem facturarea electronica intre firme. Din septembrie 2021, agentii economici vor utiliza un sistem de facturare electronica pentru a incarca, stoca si descarca facturile pe care le emit in relatia cu institutiile publice. Masura va fi implementata…