- Premierul Florin Citu considera ca nu vor fi probleme in privinta votului de investitura in Parlament in cazul noilor ministri din Cabinetul sau, care vor fi nominalizati pentru a ocupa portofoliile ramase libere dupa demisiile ministrilor USR PLUS. El a declarat, vineri, la Targu Mures, ca…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi seara, la TVR ca existe șansae mari ca USR PLSU sa revina in Guvernul pe care il conduce, decat ca PNL alaturi de UDMR sa formeze un guvern cu sustinere minoritara in Parlament. Premierul a mai caracterizat drept „nefericita” situația in care USR PLUS ar decide…

- Premierul Florin Cîtu a declarat, la Galati, ca episodul petrecut joi în Parlament ar putea sa creeze probleme în ceea ce priveste aprobarea PNRR, prin faptul ca lumea îsi pune semne de întrebare daca România mai este un stat de drept. „Vreau sa va…

- Premierul Florin Citu a dat asigurari ca Guvernul are in vedere mai multe solutii pentru a se asigura ca facturile la energie si gaze nu vor fi o problema in aceasta iarna, inclusiv pe partea de sanctionare a companiilor care "incarca abuziv facturile cetatenilor". "Vreau sa-i asigur pe…

- Premierul Florin Citu exclude posibilitatea ca motiunea de cenzura anuntata de PSD sa fie votata de parlamentari PNL, eventual nemultumiti dupa Congres. ”Partidul National Liberal este un partid care va iesi unit din aceste alegeri”, afirma Citu, precizand ca majoritatea filialelor il sustin. ”Pana…

- Presedintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-a declarat convins ca PNRR-ul pe care Romania l-a depus la Comisia Europeana pe 31 mai va fi aprobat in mai puțin de doua luni. „Obiectivul nostru este ca PNRR, chiar daca nu este aprobat si nu suntem intre primele 16 tari, sa fie un instrument…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Ministerul Sanatatii a prezentat, in sedinta de miercuri a Guvernului, raportul privind capacitatea statului roman de a ii ingriji pe mari arsi. El a semnalat ca in raport este prevazuta construirea a trei centre de mari arsi la Bucuresti, Timisoara si Targu Mures.…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 si-a atins obiectivul pentru momentul actual, iar varianta Delta a virusului reprezinta un pericol, insa nu ar trebui sa fie o mare problema deoarece in Romania cetatenii se pot vaccina oricand, oriunde si cu toate tipurile de vaccin…