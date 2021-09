Premierul Florin Cițu nu exclude vaccinarea obligatorie pentru medici și profesori chiar de saptamana viitoare, deși in acest moment tinde catre soluția testelor anti-COVID, platite insa din buzunarul fiecaruia. The post Cițu, despre vaccinarea obligatorie a medicilor și profesorilor. Sau testarea pe banii lor appeared first on Renasterea banateana .