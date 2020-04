Stiri pe aceeasi tema

- Citu: Avem o rezerva financiara pentru 5 luni sau chiar mai mult. Cifrele arata o crestere semnificativa a deficitului, dar nu discutam in prezent posibilitatea unui acord cu FMI Ministerul Finantelor are o rezerva financiara suficienta pentru 4, 5 luni de zile, sau chiar mai mult, astfel ca Guvernul…

- Strategia Romaniei de a se imprumuta de pe piata la inceputul anului a fost una castigatoare, pentru ca a permis constituirea unei rezerve care sa asigure necesarul de finantare pentru o perioada de timp, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. Intrebat cum comenteaza o declaratie anterioara,…

- Romania, care pana in prezent are 1.952 de cazuri de infectie cu coronavirus si 47 decese, a declarat starea de urgenta in data de 16 martie si Guvernul de la Bucuresti a aprobat un pachet de masuri in valoare de 3% din PIB. Masurile variaza de la garantarea liniilor de credit si subventionarea costurilor…

- Subiectul informatizarii ANAF este dezbatut tot mai mult în spațiul public în ultimele zile. Florin Cîțu, Ministrul Finanțelor vrea sa duca în CSAT proiectul de digitalizare al ANAF, care e blocat în proceduri complicate. Sabin Sarmaș susține ca în România…

- Ministrul Finantelor a declarat la Digi24 ca are in vedere un proiect de reforma pentru vama, pentru a reduce fenomenul contrabandei. Florin Citu a precizat ca cele 15 scanere din vami, care ar trebui sa scaneze camioanele care intra si ies din Romania, nu au functionat niciodata, cu exceptia unuia…

- "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei, mai putin decat ca parlamentar. Mi-a scazut salariul, sa stiti, de la Senat aici. Nu doar l-am inghetat, mi-a si scazut. Este vorba de faptul ca, da, incercam si prin acest mod de a tine cheltuielile sub control. Mai este ceva aici. Venim de la un…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, sambata, ca el castiga 12.000 lei lunar, mai putin decat incasa ca senator.Citește și: Mihai Tudose profețește: La alegerile din toamna PSD-ul bate PNL "Mi-am limitat salariul, este 12.000 lei. Mi-a scazut salariul, sa stiti, de la Senat…