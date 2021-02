Premierul Florin Citu a declarat joi ca "nu exista nimic gratuit pe lumea asta", adaugand ca in Uniunea Europeana, in afara de Luxemburg, Romania este singura tara unde exista gratuitate de 100% pentru transportul studentilor. "Vorbim de o subventie. As reveni la ceva ce am mai spus, eu vreau sa reasez economia pe principii liberale. Vrem sa cream motivatii ca oamenii sa investeasca, oamenii sa isi doreasca un loc de munca, vrem ca oamenii sa fie mai performanti. In acelasi timp, vreau sa spun un lucru, nu exista nimic gratuit pe lumea asta. Atunci, fiecare subventie care pleaca de la buget eu…