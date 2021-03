​Premierul Florin Cîtu susține ca problema sporurilor bugetarilor s-ar fi putut rezolva daca exista voința politica, însa aceasta &"n-a prea fost&". El a insistat ca angajatii din sistemul de stat ar trebui remunerati în functie de performanta fiecaruia.



"Am fost primul care a oprit cresterile salariale fara niciun fel de legatura cu performanta. De curaj am dat dovada. Se lucreaza la legea salarizarii exact în directia pe care am spus-o în spatiul public, mai e nevoie si de vointa politica. Eu as fi mers putin mai departe în acest moment. N-a prea…