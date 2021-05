Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de mare relaxare vine și cu intoarcerea spectacolelor pe scena, cu publicul in sala. Doua mari instituții culturale au spectacole pilot sambata seara. La București și la Cluj, romanii vaccinați sunt in salile de teatru și opera. La Teatrul național din București, in public e și premierul Florin…

- Spectacolele pilot incep de astazi. Primul eveniment are loc la Opera Naționala din București. La Gala Extraordinara „Libera Musica" vor putea participa aproximativ 700 de persoane, adica sala sa fie ocupata in proporție de 70% din capacitatea totala.

- Vaccinatii au din ce in ce mai multe beneficii. Vor putea merge la primele spectacole test, care se tin in aceasta saptamana cu salile pline. Dar si la meciuri sau restaurant. Ba chiar primesc si recompense. Spre exemplu, o editura ofera carti gratuite celor imunizati. Campania a starnit furia antivaccinisilor.…

- Printre relaxarea restricțiilor se numara și renunțarea la masca pe plaja, în drumeții, dar și organizarea de evenimente private pentru persoanele vaccinate. Florin Cîțu susține ca evenimente pilot de acest tip vor fi organizate…

- Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre masurile de relaxare care ar putea fi introduse de la 1 iunie, menționand și faptul ca se au in vedere evenimente-pilot in București și in Cluj.

- Premierul Florin Citu a vorbit luni seara, la Digi24, despre relaxarea condițiilor și revenirea la normalitate. Cițu susține ca singura solutie pentru a merge la concerte, la mare sau in strainatate, precum si pentru a avea restaurante deschise este vaccinarea, relateaza Agerpres. „Am avut anul trecut…

- Victor Ciorbea: Ii reprezint din ’90, de cand am fost lider de sindicat și m-am batut pentru drepturile și libertațile lor.Avea 38 de ani și era neinduplecat, vertebral, cu o educație solida la baza. Absolvise Facultatea de Drept din Cluj in 1979, ca șef de promoție pe țara. Fusese judecator și procuror…

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala dupa școala, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, nr. 3.300/19.02.2021, vizeaza organizarea, in școlile cu clase de...