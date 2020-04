Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ar trebui sa inceapa o relaxare treptata a restricțiilor, așa cum au inceput și alte state, este de parere profesorul de economie Mircea Coșea, intrucat economia se afla intr-o situație de blocaj din care se va recupera greu. Criza sanitara omoara oameni acum, dar și criza economica…

- "Masura privind somajul tehnic pentru bugetari este neclara" Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu. Foto: captura video. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, sustine ca masura somajului tehnic pentru bugetari este neclara, iar propunerea guvernului va conduce o scadere cu cel putin 35% a salariilor…

- Guvernul va putea plasa in somaj tehnic doar un numar foarte mic de angajati din sistemul public, daca nu doreste sa afecteze activitatea serviciilor esentiale, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin. "Impactul (de economii la buget, n.r.)…

- Anunțul Guvernului despre intrarea a jumatate dintre angajații din sistemul public in șomaj tehnic va fi daunatoare pentru relansarea economiei, potrivit presedintelui Confederatiei Nationale...

- Aseara, la postul de televiziune B1, primul ministru Ludovic Orban a anuntat la emisiunea Dosar de politician ca Guvernul pregateste un mecanism de somaj tehnic la stat.Astvel potrivit lui Ludovic Orban angajatii vor lucra 15 zile si vor sta tot atatea acasa, urmand sa fie platiti cu 75 din salariul…

- In aceste vremuri de criza tot mai accentuata, conducerea companiilor trebuie sa se asigure de urmarea prevederilor legale și sa implementeze hotararile autoritaților. Pentru aceasta, este nevoie de organizare la nivelul fiecarei firme, cu masuri precum: comunicarea constanta cu autoritațile, actualizarea…

- Dupa ce firme mari precum Dacia , Ford, Mobexpert sau Pirelli Slatina și-au suspendat activitatea temporar și și-au trimis angajații in somaj tehnic, iar Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat ca ne pregatim pentru pana la un milion de oameni trimiși in șomaj tehnic, am stat de vorba…

- Ministrul Muncii face apel la angajatori sa nu abuzeze de clauza de forta majora pe fondul coronavirusului, ca sa dea oameni afara: “Solutia e somajul tehnic” Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului…