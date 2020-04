Stiri pe aceeasi tema

- Citu, despre somajul tehnic la bugetari: Nu cred ca este momentul, astazi, pentru așa ceva. E nevoie de fiecare om in administratie Ministrul Finantelor Publice considera ca este dificil de vorbit in prezent despre somajul tehnic in sectorul public, deoarece este greu de interpretat, masura nu poate…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat luni seara ca nu are in lucru un proiect privind o schema de acordare a somajului tehnic pentru personalul platit din banii publici si spune ca nu sustine in acest moment o astfel de masura."Nu exista asa ceva in discutie in Ministerul Finantelor Publice…

- Administrația locala de la Razvad este pe baricade și ia toate masurile necesare pentru a lupta impotriva raspandirii COVID-19. Astazi, la nivelul intregii comune a avut loc o ampla acțiune de dezinfecție: ” Așa cum v-am obișnuit, continuam sa ne ingrijim de persoanele vulnerabile și totodata prevenim…

- Premierul și ministrul Muncii au facut noi precizari cu privire la mecanismul de șomaj tehnic pentru angajații la stat, in cadrul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul Victoria, in care liberalii incearca sa gaseaca noi soluții pentru depașirea impasului provocat de criza COVID-19. Violeta Alexandru…

- Profesorii nu vor fi afectati de noul cadru pe care Guvernul il gandeste pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de somaj tehnic, a anuntat premierul Ludovic Orban la Radio Romania.

- Anunțul Guvernului despre intrarea a jumatate dintre angajații din sistemul public in șomaj tehnic va fi daunatoare pentru relansarea economiei, potrivit presedintelui Confederatiei Nationale...

- "Prin aceasta epidemie, avem o criza care nu este, din pacate, doar o criza de sanatate publica, ci este o criza care afecteaza intreaga economie, care va afecta bugetul. Va fi nevoie sa se declare o creștere, probabil semnificativa, a deficitului bugetar. Este nevoie de bani mai mulți, pe de alta parte,…

- Pentru personalul din administrație, prin Ordonanța militara și actele subsecvente, nu este prevazuta posibilitatea șomajului tehnic. Sunt puține și cazurile Post-ul Ce se intampla cu angajații CJD, in condițiile in care in administrația publica nu se aplica masura șomajul tehnic apare prima data in…