Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in partid, iar in acest context PNL nu are "nicio parghie sa-i ceara altceva". Citu admite ca situatia edilului din Iasi aduce prejudicii de imagine partidului. "In…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca in PNL situatia nu este una "roz, perfect" si ca este normal sa fie asa. "Eu m-as ingrijora daca ar fi prea multa liniste", sustine liberul liberal, adaugand: "Nu facem rabat de la principiile noastre liberale, oricat de populisti ar fi altii pe langa noi".…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat la TVR 1 ca primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din toate functiile detinute in partid, iar in acest context PNL nu are "nicio parghie sa-i ceara altceva". Citu admite ca situatia edilului din Iasi aduce prejudicii de imagine partidului,…

- Prefectul judetului Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca primarul Mihai Chirica, pus sub control judiciar de procurorii DNA timp de 60 de zile, nu va avea acces în Primarie si nici nu va încasa salariu, adaugând ca Prefectura va analiza daca se impun si alte masuri., potrivit News.ro.”Am…

- Consilierii locali USR solicita organizarea de alegeri anticipate, dupa ce vineri primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub urmarire de DNA, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual in forma continuata (doua acte materiale) si instigare la uzurparea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, comentand cazul lui Mihai Chirica, primarul din Iasi, ca, daca va fi vreodata trimis in judecata pentru fapte de coruptie, se va retrage din functiile detinute, pana la clarificarea situatiei sale juridice. La randul sau, liderul PSD Iasi Maricel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la cazul liderului local de la Iasi, Mihai Chirica, suspendat din functia de primar in urma plasarii sub control judiciar, ca, daca va fi vreodata trimis in judecata pentru fapte de coruptie, se va retrage din functiile detinute, pana la clarificarea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub control judiciar, pentru 60 de zile, de procurorii DNA. El este cercetat pentru fals intelectual in forma continuata si instigare la uzurparea functiei intr-un dosar de corupție ce privește o afacere imobiliara. Pe perioada controlului judiciar,…