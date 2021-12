Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre noul nume de la Ministerul Digitalizarii, in locul lui Florin Roman, și daca va fi facuta in curand o propunere, Florin Cițu a anunțat ca e posibil sa fie propus cineva de specialitate.„Poate trebuie sa ne gandim la un cercetator. PNL are resurse in interior. ilele urmatoare. Vom avea…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca subiectul care il priveste pe fostul ministru al Digitalizarii Florin Roman, care a demisionat din functie in urma acuzatiilor de fals in CV si plagiat, este "inchis". Citu sustine ca nu intentioneaza sa-l propuna pe Roman pentru o alta functie importanta,…

- „Nu exista greșeala de tehnoredactare, riscul exista atata timp cat legea e in vigoare. Capisci?”, a transmis Florin Cițu, duminica seara. Creșterea pensiilor cu 40%, promisiune intens scoasa in fața in ultimii ani, mai așteapta. Dupa ce intr-un document oficial a aparut scris ca majorarea ar duce la…

- Consultarile de la Cotroceni, privind numele viitorului premier, au fost pur formale. Klaus Iohannis a decis demult: Nicolae Ciuca. Daca reuniunea cu partidele PNL, PSD și UDMR a avut asperitațile pietrei seci, zumzetele din alcovurile, poreclite birouri politice, au fost savuroase. Ludovic Orban a…

- Ministrul interimar al muncii, Raluca Turcan, a anuntat, intr-un mesaj transmis conducerii PNL, ca nu mai sunt bani de pensii și de alocatii, iar vicepresedintele liberal Florin Roman sustine ca se face rectificarea si banii se completeaza cu suma necesara, informeaza News.ro.„Nu exista niciun fel de…

- Liderul PNL, Florin Cițu, spune ca negocierile dintre PSD și PNL pentru formarea unei noi majoritați guvernamentale raman blocate pentru ca partidele nu s-au pus inca de acord cine sa fie primul in rotativa. Legat de numele viitorului premier, Cițu spune ca i-a propus lui Ciolacu ca Alexandru Rafila…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a vorbit in cadrul ședinței Biroului Executiv Național al PNL despre moțiunea de cenzura și a spus ca toți parlamentarii PNL vor sta in banci, dar nu vor vota. De asemenea, liderul deputaților PNL, Florin Roman, a spus ca orice parlamentar PNL voteaza moțiunea va…

- Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, anunța ca USR PLUS va cere ca moțiunea sa sa mearga la dezbatere și vot. „Zilele lui Florin Cițu sunt numarate in momentul acesta”, afirma Moșteanu. Din decizia CCR USR PLUS ințelege ca moțiunea sa trebuie sa iși urmeze parcursul parlamentar, a spus la…