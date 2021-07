Premierul Florin Citu a precizat joi, la Craiova, ca a inceput evaluarea membrilor Cabinetului sau cu portofoliul unde el a propus ministrul, adica la Ministerul Finantelor, pentru ca, sustine seful Guvernului, ''daca nu ai curajul sa iti faci propria analiza atunci nu mai incepi''. ''In primul rand am facut ce am promis. Am spus ca voi face o analiza a tuturor ministerelor si era normal sa incep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul si daca nu ai curajul sa iti faci propria analiza atunci nu mai incepi cu aceasta analiza. Am facut o analiza a acestui portofoliu,…