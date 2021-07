Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a vorbit, joi, despre rectificarea bugetara si solicitarile ministerelor: ”Sunt exagerate 38 de milioane de lei cumulate pe toate ministerele, asta inseamna aproape 4% din PIB. Cred ca trebuie sa inteleaga toata lumea ca noi vrem sa reducem deficitul bugetar, nu sa il crestem,…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca majoritatea ministerelor nu au o execuție bugetara buna. Premierul este nemulțumit de ministerele care au cerut bani la inceputul anului, insa au proiecte pentru care execuția bugetra este aproape zero. Cițu a aratat și spre ministerul Transporturilor, condus…

- Intrebat marti seara, la Digi 24, daca are nemultumiri legate de unii ministri, primul ministru a raspuns ca nu are nemultumiri, dar ca “se poate face mai mult”. “Va spun ca se poate face mai mult la fiecare. Nu as spune o nemultumire, dar as spune ca am avut niste discutii la inceputul anului, pe…

- „Cum am promis, rectificarea bugetara incepe cu o analiza a executiei bugetare pentru fiecare minister in parte. ART. 56 (1) Pana la data de 25 iulie 2021 ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru bugetul Fondului national unic de asigurari…

- „Stiti foarte bine, conform Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, Ministerul Finantelor trebuie sa prezinte un raport privind situatia economica si bugetara. Cel mai probabil, in jurul datei de 15 august se va adopta rectificarea bugetara. Aceasta discutie cu rectificarea se face sau nu se face la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul sedintei de coalitie, ca nu s-a discutat despre rectificarea bugetara, insa aceasta nu se poate adopta fara o decizie in coalitia guvernamentala, informeaza Agerpres . Ludovic Orban a precizat ca o decizie in Guvern pe acest subiect va fi luata,…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca rectificarea bugetara va fi prezentata in coalitie, dar ca decizia privind modul de alocare a fondurilor apartine Guvernului. "Vom prezenta, bineinteles, in coalitie, asa cum am prezentat si bugetul, anul trecut, in coalitie - este normal - sau alocarea bugetului…

- Premierul Florin Cițu a declarat, luni, dupa o intalnire cu primarii de municipii, ca aceștia vor primi bani la rectificarea bugetara, insa alocarile nu vor fi facute pe criterii politice. „Se vor face in funcție de buget, acolo unde avem primari care știu sa foloseasca banii”, spune premierul, care…