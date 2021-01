Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, spune ca nu exista o alta soluție decat relaxarea masurilor. Acesta precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu. „Noi nu am avut opțiunea de a nu pune in aplicare prevederile aflate in vigoare in Anexa…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București se intrunește vineri de la ora 13:00, pentru a aproba ridicarea unor restricții ce vizeaza Capitala. Decizia vine dupa ce incidența COVID-19 in București a scazut sub 3 cazuri la mie.

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat, miercuri seara, ca este posibila relaxarea restricțiilor impuse in București, in contextul scaderii ratei de infectare sub 3 la mia de locuitori. Daca numarul infectarilor cu coronavirus nu ar inregistra creșteri, viața in Capitala ar putea reveni,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca o eventuala relaxare a restricțiilor in București va fi analizata de comitetul municipal pentru situații de urgența: „Sa mai așteptam cateva zile, ca sa vedem ca aceasta situație se stabilizeaza”, conform Ag Nicușor Dan atrage atenția ca…

- Prima tranșa de 10.000 de doze ale vaccinului anti-Covid, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, a ajuns, sambata dimineața, la Institutul Cantacuzino din Capitala. Premierul Florin Cițu a declarat ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”, mulțumindu-le in același timp celor care…

- Revolta la Spitalul Witting din Capitala. Șapte medici de la Spitalul Clinic Nr. 1 Cai Ferate Witting din București au semnat o scrisoare deschisa prin care reclama "starea deplorabila" in care se afla unitatea medicala. Redam integral conținutul scrisorii deschise: Dorim prin aceasta…

- Polițiștii din Capitala fac vineri șase percheziții domiciliare in București și județul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza tranzacționarea de echipamente medicale, in special maști de protecție, pentru care s-ar fi folosit certificate de conformitate nereale.Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile…