- Rectificarea bugetara: In ce condiții ministerele primesc fonduri Florin Cîtu. Foto. gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI Realizator: Cristina Grecu: O decizie de demitere a conducerii CFR aparține Ministerului Transporturilor, a declarat astazi, la Tulcea, premierul…

- “Suntem in proces de rectificare bugetara, m-am uitat la ministere la executie bugetara, executia bugetara nu este suta la suta pe ministere. Sunt multe lucruri care ma multumesc, sunt multe lucruri care ma nemultumesc. Le-am spus deja ministrilor, ei stiu situatia in acest moment. Vreau mai mult de…

- Modul in care a fost programata executia bugetara pentru mai multe ministere trebuie revazut, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat sunt proiecte pentru care s-au alocat fonduri, insa acestea nu au fost cheltuite aproape deloc. El a adaugat ca trebuie facut mai mult, dand…

- „De la toate ministerele am rapoartele, executia la toate ministerele. Maine dimineata veti vedea si dumneavoastra executia bugetara la sase luni. Pe ministere o am si pe toti ordonatorii de credit, pentru ca am inceput rectificarea bugetara saptamana trecuta, deci avem la toate ministerele", a declarat…

- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala, in cadrul careia a prezentat, intre altele, reformele asumate de Guvern privind pensiile si salarizarea in sistemul public.…

- Florin Citu a fost intrebat, joi, despre reformele din PNRR si a precizat ca acestea au termene clare de realizare. ”Legea pensiilor trebuie sa intre in vigoare in primul trimescu din 2023 (…) asa este cu toate reformele. Reformele nu sunt cerute de Comisia Europeana, reformele din PNRR. Sunt reforme…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca Guvernul pe care il reprezinta nu o sa mai subvenționeze companiile de stat care inregistreaza pierderi. „Ministerele au bani de salarii pana la finalul anului. Atat salariile, cat și pensiile. E vorba de subvenții. Eu am spus foarte clar: nu voi…

- Proiectele din PNRR vor fi implementate de ministere, a declarat premierul Florin Cîțu, la Radio Guerrilla. "Nu au legatura doar cu ministerul domnului Ghinea. Ministerul domnului Ghinea doar face raportari la Comisia Europeana în ceea ce privește evoluția acestui program. Programul…