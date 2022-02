Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa vedem analizele Ministerului Finantelor, scenariile pe care le prezinta, din punctul meu de vedere, sunt optimiste. Eu sper ca nu sunt prezentate doar asa, ca sa mai impuscam un iepure, sa spunem ca facem aceasta masura, pentru ca ea costa 3 sau 4 miliarde de lei”, a spus liderul PNL. Florin Citu…

- Coalitia de guvernare a decis, marti, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discutii cu Comisia Europeana si marile companii distribuitoare de carburanti inainte de a fi aplicata. Surse participante la discutii au declarat ca masura ar urma sa se…

- Coaliția de guvernare a decis, astazi, reducerea accizei la combustibil cu jumatate. Propunerea a fost validata, insa mai urmeaza discuții cu Comisia Europeana și marile companii distribuitoare de carburanți inainte de a fi aplicata. Potrivit Digi24.ro masura ar urma sa se aplice pentru o perioada de…

- Coalitia a validat marti reducerea temporara, cu 50%, a accizei la carburanti, masura care ar scadea pretul la pompa imediat cu peste 1 leu, a anuntat, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Am propus liderilor coalitiei solutia scaderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, masura…

- In urma discutiilor din sedinta coalitiei, plafonarea pretului la energie ar urma sa ramana in vigoare si sa se prelungeasca pentru o perioada de timp, iar Guvernul sa caute si alte masuri pentru a mentine preturile la energie. De asemenea, liderii coalitiei au ajuns la un acord de principiu si pe reducerea…

- ”Am discutat. Eu am spus de fiecare data, cui vrea sa asculte, ca romanii, sau puterea de cumparare a romanilor este grav afectata in aceasta perioada, nu doar a celor din sectorul bugetar, si atunci singurul mod prin care putem astazi sa ii ajutam pe toti romanii este acela de a reduce contributiile…

- Președintele PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii si da exemplul reducerii CAS de la 25% la 20% – aproximativ 317 lei in plus pentru romanii cu salariul mediu. „Solutii: 1. Reducerea contributiilor – mai multi…

- Fostul premier Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei, vrea sa vina cu soluții pentru creșterea salariilor in Romania. Potrivit lui Cițu, reducerea CAS este cea mai buna soluție. Liderul PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste…