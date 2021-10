Stiri pe aceeasi tema

- Emoții mari pentru sute de mii de cadre didactice care se tem ca nu iși vor mai primi salariile in luna decembrie. Intrebat in cadrul unei discuții cu jurnaliștii daca vor fi probleme cu plata salariilor in Educatie, premierul demis, Florin Cițu, a declarat ca vor fi alocate resursele necesare si nimeni…

- Premierul interimar Florin Citu afirma ca, in cazul in care vor fi probleme cu plata salariilor in Educatie, vor fi alocate resursele necesare si nimeni nu va suferi. "Sa nu ne grabim, bineinteles ca se pot aloca resurse. Rectificarea bugetara inseamna sa aloci resurse dintr-o parte in alta. Se pot…

- Premierul interimar Florin Citu sustine astazi, de la ora 12,00, o conferinta de presa pe teme economice.Potrivit Biroului de Presa al Guvernului conferinta are loc la Palatul Victoria. Conferinta de presa estei transmisa live pe conturile de Facebook si de YouTube ale Guvernului si prin sistemul unic…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, va merge pana la capat, inclusiv cu varianta unui Guvern minoritar, daca nu reușește sa refaca alianța cu PNL și UDMR, declara la RFI deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției. Stelian Ion declara ca USR vrea sa refaca alianța cu PNL și UDMR:…

- Deputatul USR-PLUS, Ionuț Moșteanu susține ca premierul Florin Cîțu ca le promite bani primarilor PNL din fondul de rezerva bugetara. Moșteanu susține ca Guvernul a trimis "o circulara catre prefecti spunându-le primarilor ca pâna luni, la ora 12,00, sa trimita necesitatile de…

- Mai multe ministere au primit bani la prima rectificare bugetara Florin Cîtu. Foto. gov.ro Mai multe ministere au primit bani la prima rectificare bugetara aprobata astazi de guvern. Cei mai mulți bani la aceasta prima rectificare bugetara revin ministerelor Sanatații,…

- Ministerul Finantelor a respins, in perioada in care Florin Citu asigura interimatul, o solicitare a Ministerului Sanatatii de alocare a sumei de 10 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara pentru vaccinarea copiilor impotriva bolilor transmisibile, releva documente adresate Ministerului Sanatatii…

- „Am cerut sa avem aceasta intalnire, de fapt am anuntat la ultima intalnire ca ne vom revedea. Stiti foarte bine ca exista o ingrijorare in spatiul public care se accentueaza in ceea ce priveste preturile la energie, in special pentru ca vine sezonul de iarna, plata facturilor si atunci trebuie sa venim…