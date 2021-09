Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR PLUS considera ca adoptarea PNDL 3 reprezinta "un nou abuz marca OUG 13". "Florin Citu si Lucian Bode le-au facut romanilor exact ceea ce le-au facut Dragnea si Iordache in 2017", afirma acestia, solicitand din nou demisia premierului.„Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13.Florin…

- Lucian Bode a anunțat ca procedura de numire a procurorilor-șefi „se suspenda pana in momentu lin care un ministru, peste 3 zile, 15 zile sau 45 de zile este instalat aici și isi va exprima punctu lde vedere. A contina procedura, a opri procedura, a relua procedura este responsabilitatea celui care…

- Politic Senatorul Eugen Pirvulescu și primarii PNL din Teleorman se intalnesc cu premierul Cițu iulie 13, 2021 13:36 Președintele PNL Teleorman merge, marți, impreuna cu primarii PNL din Teleorman, la Palatul Victoria, unde, incepand cu ora 15.00, va avea loc o intalnire cu premierul Florin Cițu,…

- "Cred ca in luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetara - n.r.)", a afirmat Citu, dupa ce a participat la Gala TNL.Intrebat daca el va conduce ministerul la acel moment, Citu a replicat ca acest lucru depinde daca rectificarea va fi realizata in termenul celor 45 de zile, timp in care va detine…