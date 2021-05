Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul. Am vorbit cu membrii in Parlament si cu presedintele Camerei Deputatilor, va fi procedura de urgenta, nu se va intampla nimic, acest proiect de lege va merge in procedura de urgenta, ma astept raportul sa fie in Camera Deputatilor in aceasta saptamana si apoi sa mearga la Senat”, a declarat premierul…