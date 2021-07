Premierul Florin Citu a afirmat, marti, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar urma sa fie aprobat de Comisia Europeana in jurul datei de 15 septembrie.



"Avem un guvern nou, o coalitie care a inceput discutia pe PNRR mai tarziu decat celelalte tari. (...) Noi aveam un PNRR; in coalitie s-a decis sa fie putin schimbat (...). Ceea ce pot sa va spun este ca va fi aprobat in toamna, in septembrie (...). In august la Comisia Europeana nu prea se lucreaza si atunci nu are cum sa fie aprobat (...). Tinta mea este sa-l avem in jur de 15 septembrie aprobat, poate mai devreme",…