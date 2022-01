Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Ștefan Radu Oprea, a cerut, luni, ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene sa explice „cum va pierde Romania cele 2 miliarde de euro din finantarea pentru PNRR - daca e vorba de optimizare, daca este vorba de o renegociere". Președintele PNL, Florin Cițu, a afirmat…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

