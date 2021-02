Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile in care parlamentarii PSD i-au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, din funcția de Ministru al Sanatații, in urma incendiului de la Spitalul Matei Balș, prim-vicepresedintele partidului, Gabriela Firea, sugereaza ca un medic ar fi mai potrivit sa ocupe funcția in cauza.

- Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, a fost numit in funcția de consilier onorific al premierului Florin Cițu. In decizia de numire, publicata in Monitorul Oficial, se precizeaza ca activitatea lui Costache nu va fi remunerata. Victor Costache a demisionat pe data de 26 martie, in urma unei…

- Victor Costache, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ludovic Orban, a fost numit consilier onorific al prim-ministrului Florin Cițu, potrivit unei decizii publicate luni, 1 februarie, in Monitorul Oficial, relateaza HotNews.ro. Activitatea lui Victor Costache va fi neremunerata, se precizeaza in…

- Fostul ministru al Sanatații, Victor Costache, a fost cooptat de premierul Florin Cițu in echipa sa de consilieri. Victor Costache a demisionat la inceputul pandemiei de coronavirus invocand motive personale și profesionale, dar surse politice au relatat ca demisia i-a fost ceruta de premierul Ludovic…

- Premierul Florin Cițu a numit un deputat PNL in funcția de consilier onorific al prim-ministrului, funcția fiind neremunerata. Citește și: Elena Udrea: Și daca o omoram pe Kovesi, tot aveam șanse ca DNA sa ceara o pedeapsa mai mica Cițu i-a acordat calitatea de consilier onorific deputatului…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost schimbat din funcție. Premierul Florin Cițu a semnat, joi, decizia prin care președintele CNAS, Adela Cojan, a fost revocata din funcție, iar la conducerea instituției a fost numit Adrian Gheorghe. Mutarea s-a facut…

- Vlad Voiculescu nu va mai candida pentru funcția de viceprimar, fiind propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. In locul lui Vlad Voiculescu va candida pentru funcția de viceprimar din partea...

- Reprezentanții Societații Naționale de Medicina a Familiei (SNMF) au lansat un apel catre viitorul prim-ministru al Romaniei, și catre viitorul ministru al Sanatații, prin care solicita o mai buna colaborare intre decidenții politici și medicii de familie care, in aceste noua luni de lupta cu virusul…