- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, luni seara, ca unele masuri luate de Guvern, cum ar fi somajul tehnic, IMM Invest sau amanarea platii ratelor, au functionat anul acesta si ca vor putea continua anul viitor, dar „poate nu vor avea aceeasi forma”.

- ”In aceasta perioada, toate cele trei agentii de rating – Moody's, Fitch si Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul de evaluare se spune foarte clar ca in acest an Guvernul a…

- Masurile pe care le-am luat nu au fost perfecte din primul moment si sunt primul care recunoaste asta, insa acest Guvern a venit imediat cu imbunatatiri daca a vazut ca nu functioneaza ceva, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la conferinta anuala a Asociatiei Berarii…

- Prim-ministrul Ludovic Orban si Nicusor Dan, primarul Bucurestiului, s-au intalnit marti seara, alaturi de viceprim-ministrul Raluca Turcan si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, si ministrul Finantelor publice, Florin Citu, cu reprezentanti ai sectorului cultural independent pentru a cauta solutii…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Ministerul Finantelor a inceput sa poarte discutii cu bancherii privind amanarea ratelor romanilor la credite si dupa data de 1 ianurie 2021, avand in vedere prelungirea consecintelor economice nefavorabile determinate de criza coronavirusului, potrivit Mediafax.“Ne gandim impreuna cu sistemul…

- "Niciodata pe acesti oameni nu i-a interesat siguranta cetatenilor sau stabilitatea economica. Sunt aceiasi oameni – si vedem si dupa conducerea dupa alegeri a partidului – care au pus conditii la prelungirea starii de urgenta, la prelungirea starii de alerta, care au spus ca a purta masca e un calus.…