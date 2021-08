Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu i-a cerut ministrului Transporturilor, Catalin Drula, sa iasa public și sa prezinte execuția bugetara. Intrebat de solicitarile USR pentru mai mulți bani la ministerul lui Drula, premierul a raspuns ca „teoretic” ar trebui sa ia, nu sa dea mai mulți, intr-un briefing de presa la…

- Florin Cițu a afirmat, joi, dupa ședința de Guvern, ca, dupa 6 luni, sunt aproape 20 de miliarde de lei din proiecte care nu au fost cheltuiți și din acest motiv nu este mulțumit de execuția bugetara. „Și acest lucru se vede la aproape toate ministerele. Nu pot sa iau in serios propuneri care vin de…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la finalul sedintei de Guvern ca, in cazul Ministerului Transporturilor, a trebuit sa ia bani si nu sa aloce fonduri in plus in ceea ce priveste rectificarea bugetara. Remintim ca Ministerului Transporturilor si Infrastructurii i s-a suplimentat bugetul cu numai…

- Premierul Florin Cițu respinge cererea partenerilor de la USR PLUS de a suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor cu ocazia rectificarii bugetare. Cițu afirma ca, la cum arata execuția bugetara, ar trebui sa se ia bani de la MT, nu sa se dea. „La Ministerul Transporturilor ar trebui…

- Nu accept solicitari pentru alocare suplimentara, la rectificarea bugetara, a 40 de miliarde lei, din moment ce execuția, dupa 6 luni, arata ca au ramas 20 de miliarde de lei necheltuiți, transmite Florin Cițu. „Cer responsabilitate și performanța de la miniștri. Nu accept solicitari pentru alocare…

- “Executia bugetara a Ministerului Transporturilor are doua componente, partea de fonduri europene si partea de buget de stat. Pe ambele avem record anul acesta. In 2021 pe fonduri europene, din datele pe care le am eu, avem recordul absolut de dupa Revolutie de absortie. Pana la data curenta, 623 de…

- Premierul Florin Cițu someaza miniștri sa prezinte public execuția bugetara a ministerelor pe care le conduc, susținand faptul ca acest lucru este un ”indicator esențial” pentru evaluarea profesionalismului miniștrilor.

- Executia bugetara pe investitii din fonduri europene in infrastructura era, la data de 18 mai 2021, de 1,7 miliarde de lei, un record absolut, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, in Comisia pentru Transporturi si Infrastructura din Camera Deputatilor.