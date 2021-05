Stiri pe aceeasi tema

- "Motiunea de cenzura arata altceva, arata un lucru foarte important, ceea ce am spus de la inceput: cine se aseamana se aduna. AUR si PSD in sfarsit recunosc public ca sunt impreuna si vor sa dea jos un guvern performant. Nu au niciun motiv sa depuna motiunea de cenzura, doar un motiv de a arata public…

- Premierul Florin Citu afirma ca nu se teme de motiunea de cenzura depusa de PSD si AUR. El sustine ca prin depunerea acestei motiuni "AUR si PSD in sfarsit recunosc public ca sunt impreuna si vor sa dea jos un guvern performant". Intrebat luni seara, la Digi 24, daca se teme de motiunea de…

- Premierul Florin Cițu a exclus, luni, la Digi24, sa existe voturi din coaliția de guvernare pentru demiterea sa la moțiunea de cenzura anunțata de PSD. „Nu sunt voturi. Moțiunea de cenzura arata altceva: ca cine se aseamana, se aduna. AUR și PSD, in sfarșit, recunosc public ca sunt impreuna…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca Guvernul Citu trebuie sa plece, insa voturile PSD si ale formatiunii nu sunt necesare pentru ca motiunea de cenzura anuntata de social-democrati sa treaca, motiv pentru care este necesar si sprijinul altor parlamentari, declara pentru News.ro liderul…

- Premierul Florin Citu a afirmat, joi seara, ca ”aici s-a ajuns” ca PSD sa ceara ajutorul AUR pentru depunerea unei motiuni de cenzura. ”AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei”, afirma Citu, precizand ca, desi sustin ca nu au nimic in comun cu AUR, social-democratii au foarte…

- Partidul Democrat din Moldova si Partidul Social-Democrat din Romania au semnat miercuri, 19 mai, la Bucuresti, un acord de colaborare. Presedintele PDM, Pavel Filip, nu a exclus faptul ca, in cazul in care formatiunea politica va trece pragul electoral, ar putea face alianta in viitorul Parlament cu…

- Doi dintre fondatorii Uniunea Salvati Romanii se alatura Aliantei pentru Unirea Romanilor. Conducerea AUR anunta ca au fost cooptati doi fosti lideri ai USR. Este vorba despre Raluca Amariei, fost vicepresedinte la nivel national si fostul lider al filialei judetene Sibiu a USR, si Dan Radulescu,…

- Daca nu sunt capabili sa-și rezolve criza creata, singura soluție este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate, transmit social-democrații intr-un comunicat de presa. „Iohannis și cele trei partide care au pierdut alegerile anul trecut sunt responsabile de criza pe care au creat-o. Daca Iohannis…