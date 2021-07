Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Florin Citu continua sa-i ia partea fostei sale consiliere dupa scandalul iscat in jurul documentului, care conținea strategia anti-Orban. Premierul a declarat, sambata, ca aceasta și-a indeplinit atributiile de serviciu impecabil, iar demisia nu este o recunoastere a autenticitatii documentului. „Nu,…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata ca Mioara Costin, consiliera care și-a dat demisia in urma scandalului documentului cu antetul guvernului, si-a indeplinit "impecabil" atributiile de serviciu. Faptul ca i-a acceptat demisia nu inseamna ca documentul cu antetul guvernului privind strategia de…

- Comunitatea Declic a anunțat ca va depune un denunț pe numele premierului Florin Cițu și pe cel al consilierei de stat Mioara Costin, pentru infracțiunile de instigare la abuz in serviciu și abuz in serviciu. Astazi, premierul a spus ca nu se teme. Intrebat daca acceptarea demisiei Mioarei Costin…

- Mioara Costin a fost eliberata, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Intrebat miercuri daca e real sau nu documentul anti – Orban aparut in spațiul public,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, vineri, ca demisia unui consilier din Guvern este o decizie care apartine echipei din care acesta face parte. El a fost rugat sa comenteze demisia Mioarei Costin din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, ca urmare a scandalului…

- Premierul Florin Cițu a refuzat miercuri, pentru a doua zi la rand, sa discute despre documentul cu antetul guvernului trimis duminica liderilor PNL cu instrucțiuni de campanie. Intrebat in mod repetat de ziariști despre utilizarea resurselor publice in interes de partid, Cițu a spus ca el nu poate…

- La briefingul de presa susținut miercuri, 21 iulie, premierul Florin Cițu a evitat sa spuna daca vor fi luate masuri dupa ce in presa a aparut un document de campanie care conține strategia de comunicare in batalia pentru șefia PNL, document care ar fi fost redactat de Mioara Costin, consiliera sa.…