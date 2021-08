Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca va gestiona rectificarea bugetara la fel cum a gestionat si bugetul, dar e "foarte complicat" sa inteleaga explicatii de la ministri care doresc mai multi bani, desi acestia nu au cheltuit banii alocati si au proiecte cu "zero executie", desi au avut finantare.

